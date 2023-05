LIVE | Rusland zegt twee Britse langeafstandsraketten te hebben onderschept

Oorlog in OekraïneDe Russische luchtverdediging heeft twee langeafstandsraketten onderschept die door het Verenigd Koninkrijk aan Oekraïne waren geleverd. Dat stelt het Russische ministerie van Defensie. En de Oekraïense tennisster Elina Svitolina schonk zaterdag na haar WTA-titel in het Franse Straatsburg haar prijzengeld aan de kinderen in haar thuisland. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.