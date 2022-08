LIVE | Russen voeren aantal aanvallen op Charkiv op

Update/video Acht gewonden bij ‘terroris­ti­sche aanslag’ in Jeruzalem, spoedkei­zer­sne­de voor zwangere vrouw

Zeker acht mensen zijn zondagochtend gewond geraakt bij een dubbele schietpartij in Jeruzalem, nabij de Klaagmuur. Onder de gewonden is een zwangere vrouw. Zij kreeg een schot in haar buik en is inmiddels geopereerd. Haar baby kwam na een spoedkeizersnede ter wereld. De schutter ontkwam, maar meldde zich later in de ochtend bij de politie.

14 augustus