LIVE | Russen weg uit strategische stad in pas ingelijfde Donetsk-regio, ‘Zeker 24 burgers gedood in konvooi in bevrijde regio Charkov’

oorlog oekraïneHet Russische leger heeft zich zaterdag teruggetrokken uit Lyman, een belangrijk spoorwegknooppunt in Oost-Oekraïne. Volgens Moskou gebeurde dat vanwege de ‘dreiging van omsingeling’. Eerder had een woordvoerder van het Oekraïense leger gemeld dat troepen de stad waren binnengetrokken. Ze ligt in de vrijdag door Rusland geannexeerde Donetsk-regio. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.