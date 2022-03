LIVE | ‘Russen willen Marioepol mét inwoners van de aardbodem vegen’

oorlog oekraïneDe burgemeester van de belegerde havenstad Marioepol beschuldigt de Russen van genocide. De Amerikaanse president Biden heeft tijdens zijn bezoek aan Polen gezegd dat Amerika het NAVO-lid niet zal laten vallen, mocht Rusland doorstomen. Ondertussen gaan in Oekraïne de beschietingen van steden zoals Lviv door. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.