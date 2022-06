LIVE | Russisch leger verlaat Slangeneiland, Nederland biedt mijnenvegers voor doorgang graanschepen

met video ‘Gruwelijk tafereel’ in Zuid-Afrikaanse kroeg: lichamen van 21 tieners ‘verspreid over stoelen en tafels’ aangetrof­fen

De Zuid-Afrikaanse politie doet onderzoek naar de dood van zeker 21 mensen die zondagochtend levenloos zijn aangetroffen in een kroeg in de provincie Oost-Kaap. Eerder werd gesproken over over 22 doden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. 31 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De kroeg bevindt zich in de kustplaats Oost-Londen.

27 juni