LIVE |Russisch parlement schrapt maximumleeftijd soldaten, veiling songfestivaltrofee ondersteunt Oekraïens leger

oorlog oekraïneHet Russische parlement heeft woensdag een wetsvoorstel goedgekeurd die de maximumleeftijd voor beroepsmilitairen schrapt. Het voorstel wordt wet na de handtekening van president Vladimir Poetin. Momenteel kunnen alleen Russen van 18-40 jaar en buitenlanders van 18-30 jaar in dienst treden van het Russische leger. Intussen veilen de Oekraïense winnaars van het Eurovisie Songfestival hun trofee om geld in te zamelen voor het leger van hun land. Dat meldt Kalush Orchestra op Instagram. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.