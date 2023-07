LIVE | Russische gouverneur: drone-aanvallen Oekraïne op de Krim; ‘Wagner-strijders in Belarus’

Ex-profvoet­bal­ler Trabelsi niet schuldig aan plannen zelfmoord­aan­slag in Europa

De Tunesische oud-profvoetballer Nizar Trabelsi is vrijdag door een Amerikaanse jury in een federale rechtbank niet schuldig bevonden aan het samenspannen met Osama bin Laden om een zelfmoordaanslag voor te bereiden op Amerikanen in Europa, twintig jaar geleden. Dit meldt de Amerikaanse nieuwssite ‘NBC News’.