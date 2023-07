LIVE | Russische gouverneur: Oekraïense drone-aanvallen op de Krim, Wagner-strijders gezien in Belarus

Poetin vertelde donderdag aan de krant Kommersant dat de Wagner Groep, die vorige maand een korte gewapende opstand pleegde, in juridische zin 'niet bestaat' omdat er in Rusland geen wet is met betrekking tot particuliere militaire bedrijven.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov vertelde journalisten vrijdag dat de status van bedrijven zoals Wagner ' nogal gecompliceerd ' is en bestudeerd moet worden. Op de vraag of nieuwe wetgeving over de status van particuliere militaire bedrijven waarschijnlijk is, zei hij: ,,Deze vraag zal in ieder geval in overweging worden genomen."

Het Russische ministerie van Defensie zei deze week dat de Wagner Groep de overdracht van haar wapens aan het reguliere leger aan het afronden is in het kader van het akkoord met het Kremlin dat een einde maakte aan de muiterij op 23 en 24 juni. Volgens de deal was het de bedoeling dat Prigozjin in ballingschap zou gaan naar buurland Belarus, een nauwe bondgenoot van Moskou. De Wagner-baas is sinds 24 juni niet meer in het openbaar gezien en zijn huidige verblijfplaats is onbekend.