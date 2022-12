LIVE | ‘Russische soldaten kregen instructies over geweer via Wikipedia’

OORLOG OEKRAÏNERussische soldaten kregen via Wikipedia instructies over hun geweer. Dat schrijft de Amerikaanse krant The New York Times. En Kiev is maandag opnieuw het doelwit geweest van een Russische drone-aanval. Daarbij is de kritieke infrastructuur in en om de Oekraïense hoofdstad geraakt. Van de 23 drones zijn er 18 neergehaald, melden de lokale autoriteiten. ,,De vijand is de hoofdstad aan het aanvallen”, is op Telegram te lezen. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.