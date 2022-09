LIVE | Russische toeristen krijgen moeilijker een visum voor de EU, delen Oekraïne zonder stroom

Jaren na 9/11 komen de brandweer­man­nen nog steeds bij elkaar: ‘Het was oorlogsge­bied’

Het is een beeld dat bij iedereen in het geheugen gegrift staat. De vliegtuigen die in de Twin Towers vlogen, op die ene nazomerdag in september 2001. Een aanslag op de Amerikaan. Meer dan twintig jaar later heeft 9/11 New York nog altijd in haar greep.

11 september