LIVE | Russische VN-diplomaat: inspectie drones zal gevolgen hebben, Biden: ‘Bruut Poetin zit in moeilijke positie’

Zoveelste Russische soldaat hekelt grimmige omstandig­he­den in rekruten­kamp: ‘De helft van ons is ziek’

In een video die op sociale media rondgaat, vertelt een Russische soldaat andermaal over de erbarmelijke omstandigheden in de rekrutenkampen. “Ondertussen in Rusland, kijk eens hoe de gemobiliseerde rekruten worden behandeld”, schrijft Julia Davis, het hoofd van de mediawaakhond ‘Russian Media Monitor’, bij de video die ze zondag op Twitter deelde. “Een anonieme man klaagt dat zijn schoenen, zijn geld en zijn matras zijn gestolen. Hij zegt dat het er zo aan toe gaat. Iedereen is ziek omdat de tenten nauwelijks worden verwarmd.”

17 oktober