LIVE | Satellietbeelden tonen dat gigantisch meer achter verwoeste Oekraïense dam is leeggelopen

Nederland­se toerist in 'ambucamper' moet vakantie aan Spaanse kust staken: verzeke­ring niet op orde

Een Nederlandse toerist zag een vakantie aan de Spaanse kust in het water vallen nadat agenten zijn geboekte ‘kamer’ kwamen controleren. Het ging om een boeking in een zogeheten ‘ambucamper’, die voor 450 euro voor zes dagen was gereserveerd. De verhuurder had de verzekeringspapieren echter niet op orde.