LIVE | Satellietbeelden tonen nieuw massagraf in de buurt van Marioepol, Rusland voert gevechten in oosten op

Oorlog OekraïneDe fysieke schade aan de gebouwen en infrastructuur van Oekraïne bedraagt tot nu toe ongeveer 60 miljard dollar, schat de Wereldbank. Het stadsbestuur van de Oekraïense havenstad Marioepol beschuldigt de Russen ervan gedode burgers in massagraven te dumpen. En Rusland zou een voorstel hebben verworpen om de wapens neer te leggen tijdens het orthodoxe paasfeest, dat zaterdag begint en zondag eindigt. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.