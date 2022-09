LIVE | Staatspersbureau: Poetin kondigt gedeeltelijke militaire mobilisatie aan

Oorlog OekraïneDe Russische president Vladimir Poetin kondigt in zijn nationale tv-toespraak een gedeeltelijke militaire mobilisatie aan. Dat meldt staatspersbureau Tass. Op sociale media werd al druk gespeculeerd over de inhoud van de toespraak, zijn eerste sinds de Russische invasie in Oekraïne. De meeste speculaties gingen over de afkondiging van een algehele of gedeeltelijke mobilisatie. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.