LIVE | Tien doden bij Russische raketaanval op ‘drukbezocht’ winkelcentrum

Bijna 20 migranten omgekomen bij bestorming Spaanse enclave Melilla

Achttien Afrikaanse migranten zijn bezweken aan verwondingen die ze hadden opgelopen bij de bestorming van de grenshekken in de Spaanse enclave Melilla in Marokko. Dat zeggen de autoriteiten in de Marokkaanse grensstad Nador. Eerder hadden die vijf doden gemeld. Bijna tachtig andere migranten en ongeveer 140 agenten en andere veiligheidsmedewerkers raakten gewond. Het meeste veiligheidspersoneel raakte gewond bij de pogingen de migranten tegen te houden, aldus het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.

25 juni