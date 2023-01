LIVE | Tot vijf jaar celstraf voor negeren vuurwerkverbod Kiev, Nieuwjaar begint voor Oekraïners met luchtalarm

OORLOG OEKRAÏNENieuwjaarsdag is in Oekraïne begonnen met loeiende luchtalarmsirenes. In Kiev en andere steden waren in de eerste uren talloze ontploffingen te horen. President Volodimir Zelenski zei in een nieuwjaarsboodschap dat hij voor alle Oekraïners maar één wens heeft voor 2023: het winnen van de oorlog. ,,We vechten en zullen blijven vechten. Omwille van het sleutelwoord: overwinning.”Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.