LIVE | Turkije optimistisch over Russische deelname aan graandeal, Oekraïne devalueert munt met 25 procent

Mysterieu­ze roze gloed boven Austra­lisch stadje blijkt afkomstig van cannabis­kwe­ke­rij

Buitenaardse bezoekers, Stranger Things in het echt of een andere mysterieuze oorzaak? Inwoners van Mildura in Australië raakten deze week niet uitgepraat over een bijzondere roze gloed aan de hemel boven het stadje. De verklaring bleek uiteindelijk minder spannend dan sommigen misschien hadden gehoopt: het roze licht was afkomstig van een cannabiskwekerij, waar iemand de gordijnen was vergeten dicht te doen.

10:02