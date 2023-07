LIVE | Twee doden bij ‘noodsituatie’ Krimbrug, mogelijk aanval met drones

Oorlog OekraïneEen door Rusland gebouwde brug naar de Krim is maandagochtend afgesloten voor het verkeer wegens een ‘noodgeval’. Twee mensen zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïense media melden dat de brug is aangevallen met speciale ‘oppervlaktedrones’ door de Oekraïense geheime dienst SBU in samenwerking met de marine. De krijgsmacht suggereerde eerder dat de Russen zelf achter de aanslag zaten. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne en de situatie in Rusland.