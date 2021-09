LIVE | Uitslag bekend: SPD wint dankzij historisch zwakke kandidaat, Bondsdag naar recordaantal zetels

Ontvoerd jongetje (6) dat als enige kabelbaan­dra­ma overleefde, blijft voorlopig in Israël

23 september Eitan Biran, de enige overlevende van het kabelbaandrama bij Lago Maggiore in Noord-Italië, blijft voorlopig in Israël. Dat bepaalde een rechter in Tel Aviv vandaag. Het 6-jarige Italiaans-Israëlische jongetje werd anderhalve week geleden door zijn opa ontvoerd.