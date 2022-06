LIVE | UNICEF: 5 miljoen Oekraïense kinderen in nood, Rusland houdt nucleaire oefeningen

oorlog oekraïneMeer dan vijf miljoen Oekraïense kinderen zijn afhankelijk van humanitaire hulp vanwege de oorlog in hun thuisland, meldt de VN-kinderorganisatie UNICEF. Het gaat om ongeveer 3 miljoen kinderen in Oekraïne zelf en ongeveer 2,2 miljoen kinderen die vanwege het conflict zijn gevlucht naar andere landen. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.