LIVE | VN: damdoorbraak zorgt voor hogere voedselprijzen en drinkwaterproblemen

Strandwach­ten helpen bij bevalling in openbaar toilet aan Vlaamse kust: ‘Dit maken we niet elke dag mee’

In het centrum van De Panne aan de Belgische kust is zondag een vrouw bevallen in een openbaar toilet. De strandwachten waren al vroeg aanwezig en schoten haar meteen te hulp. ,,Het kindje vertoonde eerst geen tekenen van leven, gelukkig zijn we opgeleid om te reanimeren”, vertelt adjunct-hoofdredder Filip Jongbloet.