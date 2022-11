LIVE | VN: oorlog Oekraïne veroorzaakt grootste ontheemding in decennia

Enorme illegale rave in Italië wekt afschuw, Nederland­se organisa­tor opgepakt

Een Nederlander is afgelopen weekend in Italië aangehouden omdat hij met dertien anderen een enorme illegale raveparty had georganiseerd. Bij de ontruiming van het drie dagen durende feest waren honderden agenten betrokken en is voor ruim 150.000 euro aan audio-apparatuur in beslag genomen. De nieuwe Italiaanse regering reageerde woedend en stelde vliegensvlug een nieuwe wet in waarmee organisatoren van illegale feesten voortaan een jarenlange celstraf riskeren.

