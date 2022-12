LIVE | VN: Oorlogsgeweld kostte al ruim 6700 burgerdoden in Oekraïne

OORLOG OEKRAÏNEBij de aanvallen op de Russische vliegbases zijn drie Russische militairen omgekomen. Volgens het Russische ministerie van Defensie zou het gaan om een Oekraïense aanval met drones. En er is een video opgedoken van Poetin die zelf in een auto over een brug rijdt die de Krim met Rusland verbindt. Poetin zou nog nooit zo dicht bij het front zijn geweest. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.