LIVE | VN waarschuwt voor globale voedselcrisis: ‘Poetin, als je een hart hebt open dan de havens’

Amnesty: FIFA moet arbeidsmi­gran­ten financieel compense­ren

Amnesty International roept de FIFA op minimaal 440 miljoen dollar, ruim 417 miljoen euro, uit te trekken voor een compensatieprogramma voor honderdduizenden arbeidsmigranten die in de aanloop naar het WK in Qatar zijn uitgebuit. De mensenrechtenorganisatie hoopt ook dat de wereldvoetbalbond op weg naar volgende mondiale eindronden voorkomt dat schrijnende situaties zoals in de afgelopen jaren zich herhalen.

1:46