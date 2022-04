LIVE | VS houden bijeenkomst met 40 landen over bewapening Oekraïne

Belangrijkste nieuws op een rij:



- De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov heeft tegen Russische staatsmedia gezegd dat er een ‘reëel’ gevaar is dat er een derde wereldoorlog komt.



- In de aan Oekraïne grenzende conflictregio Transnistrië is het ministerie van staatsveiligheid beschoten. Het gebouw in de hoofdstad Tiraspol werd beschadigd door explosies.



- Gemeenten lopen ‘tegen grenzen wat mogelijk is’ aan wat betreft de opvang voor Oekraïense vluchtelingen.