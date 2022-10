LIVE | VS: Iraniërs helpen Rusland bij droneaanvallen vanaf Krim, Poetin bezoekt gemobiliseerde militairen

Iran meldt 4 doden en 61 gewonden bij brand in gevangenis

In een gevangenis in Teheran zijn volgens de Iraanse autoriteiten zaterdag zeker vier doden en 61 gewonden gevallen door een brand. Staatsmedia spraken in eerste instantie van een opstand, maar de openbaar aanklager in Teheran zei later dat het om een intern conflict tussen gevangenen ging. Wat er precies in de gevangenis is gebeurd, is niet onafhankelijk vast te stellen.

16 oktober