LIVE | Wagner-baas claimt volledige controle over Bachmoet, Oekraïne erkent ‘kritieke’ situatie

Oorlog in OekraïneDe baas van het Russische huurlingenleger Wagner Groep, Jevgeni Prigozjin, claimt de volledige controle over de Oekraïense stad Bachmoet. Oekraïne ontkent volledige inname, maar stelt wel dat de situatie kritiek is. En de Oekraïense president Volodymyr Zelensky schuift zaterdag al aan bij de G7-top in het Japanse Hiroshima. Zelensky zal met de aanwezige wereldleiders praten over de situatie in Oekraïne. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.