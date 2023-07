LIVE | Wagner-strijders gezien in Belarus, arrestaties in Rusland na ‘moordcomplot’ op journalisten

update Israëli­sche premier Netanyahu blijft vannacht in ziekenhuis

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu blijft vannacht nog in het ziekenhuis, op aanraden van zijn artsen. Eerder op de dag werd hij opgenomen in het ziekenhuis omdat hij zich niet goed voelde. De wekelijkse bijeenkomst van het kabinet is uitgesteld van zondag naar maandag. Dat meldt het kantoor van de premier.