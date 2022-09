LIVE | ‘Welkom thuis, in Rusland’, klinkt het na referendum in bezette gebieden

OORLOG OEKRAÏNENadat in drie bezette regio’s in Oekraïne alle stemmen zijn geteld in de referenda over aansluiting bij Rusland, claimen Russische officials dat de inwoners met overweldigende meerderheid hebben gestemd voor annexatie. Volg hier het nieuws over de ontwikkelingen in Oekraïne.