LIVE | Zeker 1600 doden bij aardbeving, nieuwe zware schok in Turkije

Met videoTurkije en Syrië zijn getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Veel gebouwen zijn ingestort en er zijn op dit moment zeker 1500 doden gemeld. Gevreesd wordt voor nog veel meer slachtoffers. Zeker nu rond 11.30 uur Nederlandse tijd een nieuwe zware aardbeving in Centraal-Turkije is gemeld, die een kracht had van 7,5. Volg alle updates in ons liveblog.