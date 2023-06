LIVE | Zeker drie mensen verdronken na damdoorbraak, Frankrijk stuurt hulp naar rampgebied

Oorlog OekraïneIn de regio Cherson zijn zeker drie mensen verdronken. Dat melden Oekraïense media op basis van de verbannen burgemeester van één van de overstroomde dorpen. Oekraïne heeft de internationale gemeenschap om noodhulp gevraagd. Onder meer Frankrijk belooft al hulp te sturen. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.