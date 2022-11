LIVE | Zelenksi doet oproep op G20-top: ‘Dit is het moment om de oorlog te beëindigen’

Dit is Yassine Mahi, de ex-gevangene die agent doodstak in Brussel: ‘Ik haat de politie‘

Een ex-gedetineerde die in de gevangenis een bewaker aanviel en bekend stond als een ‘potentieel’ gewelddadige extremist’. Een man uit een extremistische familie, wiens broer mogelijk naar Syrië is getrokken. Intussen kent iedereen in België zijn naam: Yassine Mahi (32), de Brusselaar die zijn mes in twee agenten stak nadat hij eerder op de dag zijn haat voor agenten verkondigde op het politiekantoor.

12 november