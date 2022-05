LIVE | Zelenski: 300 burgers gered uit Azovstal, Rusland spreekt over kleiner getal en noemt evacuatie voltooid

Oorlog OekraïneVolgens de Oekraïense autoriteiten zijn nu alle vrouwen, kinderen en ouderen geëvacueerd uit de fabriek van Azovstal in Marioepol. Zelenski spreekt over 300 geëvacueerde burgers. Rusland stelt dat de evacuatie van burgers voltooid, maar stelt dat er maar 51 evacués uit de fabriek zijn gevlucht. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.