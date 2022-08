LIVE | Zelenski: blijf weg van militaire faciliteiten in door Rusland bezet gebied

OekraïneOekraïners in door Rusland bezet gebied zouden zo veel mogelijk uit de buurt moeten blijven van militaire faciliteiten. De Oekraïense president Volodimir Zelenski riep zijn landgenoten daartoe op en noemde daarbij ook de mensen op de Krim. Op dit door Rusland geannexeerde schiereiland waren gisteren explosies en een brand, onder meer bij een Russisch munitiedepot. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.