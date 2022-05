LIVE | Zelenski hoopt evacuaties Marioepol maandag voort te zetten, ‘EU komt met boycot Russische olie’

Oorlog OekraïneUit een complex van een staalfabriek in de Oekraïense stad Marioepol konden burgers via een humanitaire corridor vluchten. Via een ‘veilige doorgang’-operatie van de VN konden meer dan 100 burgers vluchten, vrouwen en kinderen eerst. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.