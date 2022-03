LIVE | Zelenski: overleg met Rusland ‘zwaar’, Nederland hard getroffen bij dichtdraaien gaskraan

Oorlog OekraïneDe Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt in een videoboodschap dat de gesprekken met Rusland ‘zwaar’ en ‘soms confronterend’ zijn, maar ook: ,,Stap voor stap gaan we vooruit.” Een oplossing is in ieder geval nog ver weg. En het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt dat als Rusland de gaskraan dicht zou draaien, de economische gevolgen voor Nederland groot zijn. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.