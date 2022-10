LIVE | Zelenski: Rusland vuurde al 4500 raketten af, maar die zullen ons niet breken

- Het militaire bestuur in de door Rusland bezette regio Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne, is van plan om ‘willekeurig’ de telefoons van de bewoners te controleren op ‘propaganda’. Dat kondigt het hoofd van de bezettingsautoriteiten, Vladimir Rogov, aan op Telegram.



- Inspecteurs van het Internationale Atoomagentschap gaan langs op twee locaties in Oekraïne, zegt IAEA-hoofd Rafael Grossi. Doel is ‘om te zien of er enig beschermd nucleair materiaal is aangewend, of enige onbekende productie of verwerking van nucleair materiaal op de twee locaties plaatsvindt’. De beschuldigingen dat Oekraïne mogelijk aan een vuile bom werkt, kwamen maandag van de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe.