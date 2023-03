LIVE | Zelenski: ‘Russische aanval staat op punt te mislukken’

Oorlog OekraïneDe Russische aanval op Oekraïne staat volgens president Volodimir Zelenski op het punt te mislukken. ,,Wapenleveringen en andere hulp zijn vooral nu belangrijk, wanneer je voelt dat de Russische agressie het moment nadert waarop ze kan breken’, zei hij woensdagavond in zijn dagelijkse videoboodschap. Voorwaarde is wel dat de ‘druk op terreur’ voortdurend wordt opgevoerd. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.