LIVE | Zelenski waarschuwt: situatie in stadje Borodjanka gruwelijker dan Boetsja

Oorlog OekraïneRotterdam en andere havens in de Europese Unie moeten Russische schepen de toegang verbieden, behalve voor essentiële goederen waaronder voedsel. De EU-ambassadeurs zijn dat overeengekomen om Rusland te straffen voor de oorlog in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.