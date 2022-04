LIVE | Zelenski waarschuwt voor Russisch schijnreferendum, Wereldbank schat fysieke schade op 60 miljard dollar

Griekse politie: Migrante doodgescho­ten tijdens oversteek vanuit Turkije

Bij hun poging om de Grieks-Turkse grens over te steken, is een van de migranten door geweervuur om het leven gekomen. Terwijl de groep Afrikaanse migranten de Evros-rivier probeerde over te steken die de twee landen van elkaar scheidt, werd de vrouw in de rug geschoten, aldus de Griekse politie zondag.

18 april