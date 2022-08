LIVE | Zelenski woedend op Amnesty om rapport: ‘Goedpraten van terreur’, Poetin en Erdogan spreken elkaar over graandeal

Duizenden geëvacu­eerd om nieuwe bosbrand in Californië

In de Amerikaanse staat Californië is een bosbrand die vrijdag begon snel uitgegroeid tot vooralsnog de grootste brand van het jaar. De McKinney-brand, in de buurt van de grens met Oregon, groeide in 48 uur naar ruim 20.000 hectare. 2000 mensen zijn geëvacueerd en gouverneur Gavin Newsom heeft een noodsituatie afgekondigd voor het gebied.

31 juli