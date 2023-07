LIVE | Zelensky haalt uit: ‘Navo toont geen bereidheid om Oekraïne lid te maken’

Zelensky komt later op dinsdag aan in Litouwen . Daar zegt hij zijn bezwaren "openlijk te zullen bespreken". Er staat onder meer een ontmoeting gepland tussen Zelensky en de Amerikaanse president Joe Biden.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft, terwijl hij onderweg is naar de Navo-top in Vilnius , het militaire bondgenootschap ervan beschuldigd dat het weinig vaart zet achter het lidmaatschap van Oekraïne.

Erdogan is al geruime tijd in conflict met Zweden over de positie van vooral Koerden uit Turkije in het Scandinavische land. Daar zouden terroristen onder zijn die Zweden een vrijplaats biedt. De eventuele toetreding van Zweden tot de Navo is wel een gevaar voor de veiligheid van Rusland en daarom zullen er maatregelen genomen worden, net zoals bij de recente toetreding van Finland tot het bondgenootschap, aldus de Kremlinwoordvoerder. Hij beklemtoonde dat Rusland en Turkije ook gezamenlijke belangen hebben en dat Rusland de betrekkingen met Turkije wil aanhalen.

Het Kremlin begrijpt dat Turkije als lid van het bondgenootschap verplichtingen heeft tegenover de Navo en dat Ankara daarom instemt met het Zweedse Navo-lidmaatschap . Rusland heeft zich daar geen illusies over gemaakt, volgens een woordvoerder van het Kremlin. Hij reageerde op het nieuws van de Navo-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius dat de Turkse president Erdogan zich niet langer verzet tegen Zweeds lidmaatschap.

De Navo vergadert momenteel in Vilnius , op zo'n 150 kilometer van Rusland. Het bondgenootschap wil daar laten zien dat het solidair is met de Oekraïners. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zal de nieuwe wapensteun voor het Oost-Europese land naar verwachting officieel aankondigen tijdens de top.

Duitsland heeft sinds het begin van de oorlog in 2022 al miljarden gestoken in militaire steun aan Oekraïne. Ook andere Navo-landen voorzien het Oekraïense leger van wapens en munitie voor de strijd tegen de invasiemacht uit buurland Rusland. Oekraïne hoopt na de oorlog ook lid te kunnen worden van het militaire bondgenootschap, iets waar Moskou fel op tegen is.

Maandag zei het Oekraïense leger dat het vorige week nog 14 vierkante kilometer grondgebied kon heroveren van de Russische troepen in het oosten en zuiden van het land. Zelensky bevestigde dat het tegenoffensief niet snel verloopt, maar er wel vooruitgang wordt geboekt. Eerder wees het ISW erop dat Rusland de Oekraïense successen in het tegenoffensief "bagatelliseert".

Sinds het winteroffensief op 1 januari dit jaar van start ging, slaagde Rusland er volgens het instituut in om 282 vierkante kilometer Oekraïens grondgebied te veroveren. ,,In vijf weken tijd hebben de Oekraïense strijdkrachten bijna evenveel grondgebied bevrijd als de Russische strijdkrachten in meer dan zes maanden tijd ", concludeert het ISW.

Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) in Washington heeft berekend dat Oekraïne sinds het begin van het tegenoffensief op 4 juni ruim 253 vierkante kilometer grondgebied heeft teruggewonnen. Daarmee heeft het zes maanden van Russische terreinwinst ongedaan gemaakt.

Volgens een adviseur van de defensieminister was er vorige week nog geen enkele Wagner-strijder aangekomen in het kamp dat hen werd aangeboden in Belarus. Stoltenberg bevestigt nu dat ook de Navo nog geen enkele beweging van de huurlingen naar het land heeft gezien. ,,We houden de situatie nauwlettend in de gaten", zei Stoltenberg nog tegen journalisten voorafgaand aan de tweedaagse Navo-top in Vilnius.

Prigozjin zelf landde volgens president van Belarus Lukashenko op 27 juni op de luchtmachtbasis Matsjoelisjtsjy , in de regio van Minsk. Enkele dagen geleden werd dan weer bekend gemaakt dat de leider van het huuringenleger gewoon terug in Rusland zit. Ook zijn troepen zijn nog nergens te bespeuren in Belarus.

In de afgelopen maanden hebben Hongaarse ambtenaren verschillende redenen aangevoerd voor de weigering van Hongarije om de toetreding van Zweden te ratificeren. Een woordvoerder van de regering gaf aan dat Hongarije niet tevreden was met de vermeende ' gretigheid ' van Stockholm om 'Hongarije te bashen'. Dit verwijst naar kritiek van andere Europese landen op het beleid van premier Orban , waarbij de rechtsstaat naar verluidt wordt ondermijnd.

In juli 2022 onthulden Oekraïense onderzoeksjournalisten immers de namen van commandanten van duikboten van de Russische Zwarte Zeevloot . Ook Rzhytsky werd genoemd in het onderzoek als de kapitein die dus het bevel voerde over een Russische onderzeeër. In die hoedanigheid was hij mogelijk ook betrokken bij de raketaanval op het Oekraïense Vinnytsia in juli 2022, waarbij zeker 27 burgers omkwamen.

Russische media melden dat de aanval op de voormalige commandant schijnbaar minutieus was gepland. Tot nu toe kon de Russische politie geen enkele bewakingscamera vinden waarop de misdaad te zien is. Volgens de Russen kwam de opdracht voor de moord mogelijk uit Oekraïne. Het motief? Rzhytskiy voerde het bevel over d e Krasnodar onderzeeër die naar verluidt Kalibr raketten lanceerde op Oekraïne.

Stanislav Rzhytsky, plaatsvervangend hoofd van de afdeling mobilisatie en voormalig commandant van een Russische onderzeeër , is doodgeschoten in de Russische stad Krasnodar . Hij zou eerder betrokken geweest zijn bij raketaanvallen op Oekraïne.

De Navo neemt geen leden aan waar oorlog is. Rusland verzet zich al heel lang tegen lidmaatschap van de voormalige Sovjetrepubliek van de Navo. Het is een van de voornaamste redenen voor het in 2014 ontstane gewapende conflict in Oekraïne. Zelensky heeft na de Russische inval in februari 2022 wel eens gezegd dat om vrede te bereiken Oekraïne met veiligheidsgaranties in plaats van Navo-lidmaatschap kan leven, maar hij wil nu dat Oekraïne Navo-lid wordt. Zo lang er een staat van oorlog blijft bestaan tussen Oekraïne en Rusland kan het Oost-Europese land geen Navo-lid worden.

In Kyiv en andere delen in het oosten van Oekraïne gingen volgens de Oekraïense luchtmacht urenlang luchtalarmen af na de aanval.

Volgens de voorlopige informatie van Oekraïne werd de aanval uitgevoerd met drones uit Iran, van het type Shahed. Oekraïense luchtverdedigingssystemen zouden de drones allemaal hebben onderschept. Over eventuele schade of slachtoffers is nog niets bekend.

Rusland heeft volgens Oekraïne in de nacht van maandag op dinsdag een nieuwe luchtaanval uitgevoerd op Kyiv , slechts enkele uren voor de start van de Navo-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius . Die top staat grotendeels in het teken van de Russische oorlog tegen Oekraïne.

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky ontmoeten elkaar woensdag een-op-een in Vilnius. Dat meldt CNN op basis van een Amerikaanse functionaris. In de Litouwse hoofdstad gaat dinsdag een Navo-top van start.

Het was lange tijd onduidelijk of Zelensky aanwezig zou zijn bij de top. De Oekraïense president zei eerder dat hij niet van plan was om 'voor de lol' te komen. ,,Oekraïne moet duidelijke veiligheidsgaranties krijgen zolang het geen lid is van de Navo. Alleen onder deze omstandigheden zou onze ontmoeting zinvol zijn, anders is het gewoon weer politiek", zei Zelensky tegen de Amerikaanse nieuwszender ABC.

Oekraïne wil na de oorlog tegen Rusland tot de westerse militaire alliantie toetreden en hoopt op een duidelijke uitnodiging. Het toekomstige pad van het land om zich bij de Navo aan te sluiten is een van de belangrijkste agendapunten tijdens de top.

Biden stelde vorige week nog dat hij in ieder geval niet verwacht dat Oekraïne kan toetreden zolang de oorlog nog niet voorbij is. ,,Ik denk niet dat er nu, op dit moment, midden in een oorlog, overeenstemming bestaat binnen de Navo over het wel of niet opnemen van Oekraïne in de Navo-familie", zei de Amerikaanse president tegen CNN.