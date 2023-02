LIVE | Zes Nederlanders vermist, dodental opgelopen tot ruim 5000

Met videoTurkije en Syrië zijn maandag getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Daarop volgden al 260 naschokken. Duizenden gebouwen zijn ingestort en het dodental is opgelopen tot ruim 5000. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat het in de komende weken kan stijgen tot 20.000. In beide landen vielen al zeker 24.078 gewonden (20.429 in Turkije en 3649 in Syrië). Volg alle updates in ons liveblog.