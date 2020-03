Liverpool-trainer Klopp: ‘Ik moest meteen huilen bij zien van zingend Nederlands zorgpersoneel’

Dat zegt de 52-jarige succestrainer in een lang interview op de website van zijn club. De Duitser zag het vorige week opgenomen filmpje twee dagen geleden voorbij komen. Op de beelden is te zien hoe de zorgmedewerkers van het ziekenhuis elkaar op een wel heel bijzondere manier een hart onder de riem staken: door samen de klassieker You’ll Never Walk Alone te zingen. Door de quarantainemaatregelen werden ze door een deur van elkaar gescheiden, maar dat maakte de sfeer er niet minder om.



De beelden van het zingende personeel gingen de wereld over. Het lied You Never Walk Alone is bekend in vele voetbalstadions, en vooral in dat van Liverpool waar de fans het als ‘volkslied’ hebben geadopteerd.



,,Het ziekenhuispersoneel is eraan gewend anderen te helpen, maar wij moeten daar ook aan gaan wennen”, zegt Klopp. ,,Normaal gesproken houden we ons met onze eigen problemen bezig. Maar zij helpen dag in dag uit andere mensen. Ze brengen zichzelf daarmee in gevaar, omdat ze zieke en gehandicapte mensen helpen. Ik kan ze dus niet genoeg bewonderen en hun werk waarderen.’’