Loekasjenko neemt wraak en zet sluis naar Europa open voor vluchtelingen

Doden en gewonden na gasexplo­sie in Chinese stad

9:48 Door een enorme gasexplosie in de stad Shiyan, in de provincie Hubei in centraal China, zijn volgens staatsmedia en lokale autoriteiten tenminste twaalf doden en 138 gewonden gevallen. Rond 06.30 uur (lokale tijd) zou een gasleiding zijn ontploft in een woonwijk.