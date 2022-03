Logboek Oost-Europa: de kindjes kwebbelen, maar de tranen van hun moeders bij de tenten zeggen alles

boekarestDe oorlog in Oekraïne raakt veel landen in Oost-Europa in het hart. Ze worden geconfronteerd met grote vluchtelingenstromen en vrezen dat de Russische agressie ook hún veiligheid in gevaar brengt. Verslaggever Sander van Mersbergen is ter plaatse en peilt de stemming. Vandaag: de Roemeense hoofdstad Boekarest.