Lokale lockdown is ‘adequaat middel’, kijk maar naar Engelse stad Leicester

Ziekenhuis: Navalny kan korte periodes uit zijn bed komen

14 september De toestand van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is dermate verbeterd dat hij nu voor korte periodes uit zijn bed kan komen. Het Charité-ziekenhuis in Berlijn, waar de vergiftigde Kremlincriticus is opgenomen, heeft dat vandaag naar buiten gebracht. Vandaag werd eveneens bekend dat ook laboratoria in Zweden en Frankrijk hebben vastgesteld dat Navalny is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif.