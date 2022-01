‘Lompe’ opmerking Amerikanen over hulptroepen Kazachstan wekt woede bij Russen

Geschiedenislessen

‘Als Antony Blinken zo dol is op geschiedenislessen, hebben we er hier nog wel een: als Amerikanen in je huis zijn, kan het moeilijk zijn om in leven te blijven’, sneerde het departement. Dat noemde in een verklaring onder meer inheemse Amerikanen, Vietnamezen en Irakezen, als voorbeelden van volken die dat zouden hebben ondervonden.



De Russische president Vladimir Poetin heeft ondertussen een lang telefoongesprek gevoerd met zijn ambtsgenoot in Kazachstan, Kassym-Jomart Tokajev. Die heeft Poetin volgens het Kremlin ‘tot in de detail’ bijgepraat over de situatie in zijn land. De leiders spraken af doorlopend met elkaar in contact te blijven en binnenkort een CSTO-conferentie te houden.



Sommige experts vermoeden dat Tokajev een beroep deed op de Russen omdat hij niet kan vertrouwen op zijn eigen veiligheidsdiensten. De onrust in Kazachstan heeft inmiddels aan zeker veertig mensen het leven gekost, berichten staatsmedia zaterdag. De autoriteiten hebben naar eigen zeggen zeker 4400 mensen opgepakt.