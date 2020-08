Londen in de ban van ontvoering drie kleuters: acht arrestaties, klopjacht op vader

Londen is in de greep van een geruchtmakende ontvoering van drie jonge kinderen, waarvoor al acht mensen zijn aangehouden. De Britse politie is momenteel met man en macht op zoek naar de 26-jarige Imran Safi, de biologische vader van de drie kleuters. Hij bedreigde een pleegouder met een mes en nam zijn kinderen mee in een auto. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

De ontvoering van Bilal, Mohammed Ebrar en Mohammed Yaseen (zes, vijf en drie jaar) is voor de Britse politie topprioriteit. Meer dan honderd rechercheurs werken aan de zaak. ,,De kinderen zijn uit een veilige omgeving gehaald. We maken ons steeds meer zorgen over hun welzijn, vooral nu we midden in een wereldwijde gezondheidscrisis zitten”, vertelt een commandant van de Britse politie. ,,Hoewel we op dit moment niet geloven dat er een onmiddellijk risico bestaat voor hun fysieke veiligheid, is voor ons hun locatie totaal onbekend.”

Recht in eigen handen

De 26-jarige Imran Safi, geboren in Afghanistan, heeft niet de voogdij over zijn kinderen. Hij mocht vanwege onduidelijke redenen niet in de buurt van het adres van het pleeggezin komen en nam dus het ‘recht in eigen handen’, stelt de politie. Terwijl de kinderen buiten aan het spelen waren, werd de pleegmoeder door de man bedreigd met een mes.

De vrouw raakte lichtgewond en bleef in shock achter. Volgens de politie stond het vast dat zij de jongens formeel zou adopteren, wat volgens de rechercheurs een motief voor de ontvoering kan zijn.

Arrestaties

In verband met de ontvoering zijn acht mensen tussen de 17 en 37 jaar aangehouden. Het gaat om familieleden en vrienden van de hoofdverdachte. Ze zijn allemaal gearresteerd in Croydon en zijn op borgtocht vrijgelaten. Over hun vermeende rol is niets bekendgemaakt.

Momenteel is er een grote klopjacht gaande op de vader en de kinderen. Zo heeft de politie de mogelijke vluchtauto en het kenteken met het publiek gedeeld. Ook staan de luchthavens, havens en grenzen extra op scherp. De politie vreest dat de vader de kinderen al over de grens heeft meegesmokkeld.

Groot drama

Hoofdinspecteur Dave Stringer spreekt van een groot drama voor alle betrokkenen. ,,De ontvoering van deze kinderen is begrijpelijkerwijs een schok voor onze gemeenschap. Dit incident ging gepaard met het gebruik van een wapen en geweld. We zijn ongelooflijk bezorgd om deze drie jonge, kwetsbare kinderen die nu worden verborgen door een persoon die mogelijk gewapend is.”

Het onderzoek naar hoe dit incident plaatsvond, zit in een stroomversnelling, zegt Stringer. ,,We hebben al acht mensen gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij deze ontvoering. We weten dat er mensen zijn met gedetailleerde kennis van de verblijfplaats van deze kinderen en we beseffen dat er zeer goede redenen kunnen zijn voor die personen om niet te willen praten. Maar op dit moment zou ik ze sterk willen aansporen om het juiste te doen en ons te helpen ze te vinden.”

Het is niet duidelijk waarom de Britse politie pas een week na de ontvoering met een opsporingsbericht naar buiten komt.

