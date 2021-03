Londen in de ban van vermissing: agent opgepakt voor ontvoering Sarah (33)

Leger Myanmar schendt graf doodgescho­ten verzets­held Angel (19)

6 maart Ze werd een martelaar in Myanmar. Maar zelfs in haar graf is de doodgeschoten studente Kyal Sin - bijnaam Angel - geen rust gegund. De autoriteiten hebben haar lichaam opgegraven, onderzocht en weer teruggelegd. De onderzoekers lieten hun afval achter bij het graf.